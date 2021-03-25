«عمومية اليد» ترفض الأجنبي الثاني.. وتعدّل مدة «المقيم»

المصدر: جوني جبور - دبي

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد مقترح مشاركة محترفين اثنين في صفوف الأندية، وأقرّت الإبقاء على محترف أجنبي واحد في صفوف الأندية، كما فتحت المجال أمام مشاركة اللاعب المقيم دون تحديد مدة الإقامة شريطة أن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول وغير مشارك في موسم سابق بفئة المحترفين، مع الإبقاء على مشاركة الفئات الثلاث (المحترف والمقيم والمواليد) ضمن قوائم لاعبي الأندية أثناء المباريات، قبل أن يتم المصادقة على رؤية إدارة الاتحاد، بمنح خمسة مقاعد للأجهزة الفنية والإدارية أثناء مرافقة فرقهم في مباريات الرجال.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ34 لاتحاد اللعبة، أول من أمس، في فندق انتركونتننتال (فستيفال ستي) في دبي، بحضور نائب رئيس اتحاد اليد عبدالسلام المحيربي، والأمين العام ناصر الحمادي، وأعضاء الاتحاد، وممثلي الأندية الـ16 المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع عرض المقترحات الـ18 التي تقدمت بها أندية العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة، وتركزت على زيادة عدد المحترفين وتعديل شروط لوائح اللاعبين من فئتي المقيم والمواليد، بجانب توفير مرونة أكبر أمام اللاعبين المواطنين في الانتقال بين الأندية.

وناقشت المقترحات تسجيل 18 لاعباً في فرق الرجال بدلاً من 20، وتنظيم مسابقات المراحل السنية بنظام دوري المناطق الجغرافية الذي يوفر مرونة أكبر في ظل الإجراءات الاحترازية.

وتم تقديم شرح شامل للمسابقات في حلتها الجديدة التي سيتم العمل بها بدايةً من الموسم المقبل، خصوصاً مع بطولة الدوري العام، بما يتيح توفير مباريات أكثر، وعدم قدرة الأندية على حسم اللقب بصورة مبكرة، بما يوفر مزيداً من العدالة للجميع. وقال نائب رئيس اتحاد كرة اليد، عبدالسلام ربيع في تصريحات صحافية: «إن اكتمال النصاب والمصادقة على قرارات الجمعية التي تم الاعتماد فيها على تصويت الأعضاء، يعكس حرص الجميع على دفع عجلة تطوير اللعبة، سواء مسابقات أو لجان أو منتخبات وطنية».

وأضاف: «تم اعتماد قرار الإبقاء على محترف أجنبي وحيد، ورفض مقترح زيادة المحترفين، كما تم فتح المجال أمام مشاركة اللاعب المقيم دون تحديد مدة الإقامة، شريطة أن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول، وغير مشارك في موسم سابق بفئة المحترفين، مع الإبقاء على مشاركة الفئات الثلاث (المحترف والمقيم والمواليد) ضمن قوائم لاعبي الأندية أثناء المباريات، قبل أن يتم المصادقة على رؤية إدارة الاتحاد، بمنح خمسة مقاعد للأجهزة الفنية والإدارية أثناء مرافقة فرقهم في مباريات فئة الرجال».

الشارقة يقتنص «النصر».. ويقترب من اللقب

حقق فريق الشارقة فوزاً عريضاً على ضيفه النصر بفارق 19 هدفاً «38-19»، أول من أمس، ضمن الجولة 18 من دوري اليد، التي سجلت اقتناص العين مركز الوصيف بفوزه على مضيفه شباب الأهلي «28-22»، ومواصلة مليحة سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه في عقر داره على الوصل «39-26»، وفوز الجزيرة على أرض صالة ناديه على دبا الحصن «34-19»، قبل أن يسدل الستار بتعادل الوحدة أمام صاحب الضيافة بني ياس «29-29». وبات الشارقة (48 نقطة) على بُعد انتصار وحيد في مبارياته الأربع المتبقية بالبطولة، لضمان حسم اللقب للموسم الخامس على التوالي، والـ15 تاريخياً.

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