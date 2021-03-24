ختام بطولة خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مسابقات خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية، التي أقيمت بمركز دبي للبولينغ، بتنظيم لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية. وقال بيان صحافي: «فاز فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، بعد أن جمع لاعبوه 5113 نقطة، وقد مثّل الفريق اللاعبون: وليد خالد وعدنان علي وطارق شهاب وأيمن سالم وعلي حسن، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق نادي العين لأصحاب الهمم، بعد أن جمع لاعبوه 4534 نقطة، وقد مثّل الفريق: محمد خميس ومطر علي وناصر عبدالله وسالم عبدالله، وأسامة صالح، وحصل نادي عجمان لذوي الإعاقة على المركز الثالث، بعد أن جمع لاعبو الفريق 3250 نقطة، ومثّل الفريق: عبدالعزيز ومصعب عبدالرحيم وأحمد يوسف وعيسى الحمادي وعبدالله بحري.

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