فهد مسعود: جميع المسؤولين في الوحدة يتحملون تراجع النتائج

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فهد مسعود، أن جميع المسؤولين في النادي يتحملون مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، متمنياً أن يكون التعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات بداية صفحة جديدة للوحدة، تشهد تحسناً في المستوى والنتائج.

وقال مسعود، في تصريحات صحافية عقب فوز الوحدة على الظفرة بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي: «سعداء بهذا الفوز، ونعلم بأن هناك عتباً كبيراً من جمهور النادي، لكن في الوقت نفسه نؤكد أننا نشعر بالحزن».

وأضاف: «الفريق واجه ظروفاً صعبة، ولم نتمكن من مواجهتها، إذ بدأنا الموسم بشكل جيد، لكن حدثت بعض الأمور التي أسهمت في تراجع نتائج الفريق، إلى جانب عدم التوفيق في بعض المباريات، لكن بالتأكيد نتحمل المسؤولية، ويجب أن نسعى لأن يكون الفريق منافساً في البطولات، وأن يكون الجمهور سعيداً بفريقه».

وتابع: «الإدارة تتحمل النتائج، ولا نبرر التراجع الذي حدث، لكننا نشعر بالحزن مثل الجمهور، ونحترم الانتقادات التي يتم توجيهها إلى الإدارة، لكن الإدارة الحالية لم تكمل عامين، ولقد شاهدنا بالموسم الماضي أن مستوى الفريق كان يتصاعد عقب فترة الانتقالات الشتوية، لكن جائحة كورونا أسهمت في عدم استكمال الموسم ومواصلة (العنابي) تطوره، وأنا متأكد من أنه بالفترة المقبلة سيتحسن الوضع، وستكون نتائجنا أفضل في كل شيء».

فهد مسعود:

• «الإدارة تتحمل النتائج، ولا نبرر التراجع.. نشعر بالحزن مثل الجمهور».

• «نتمنى أن يكون التعاقد مع تين كات فرصة لتحسين وضع الفريق».

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