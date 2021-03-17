خروج الإسباني باوتيستا يفتح الباب أمام بطل جديد في بطولة دبي للتنس

المصدر: جوني جبور - دبي

باتت بطولة دبي للتنس للاعبين المحترفين، على موعدٍ مع بطلٍ جديد، عقب خسارة حامل لقب نسخة 2018 الإسباني روبرت باوتيستا أغوت اليوم أمام الإيطالي جانيك سينر المصنف 32 على العالم، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-4 و3-6 و7-5)، في مباراة امتدت ساعتين و26 دقيقة ضمن دور الـ 16 من منافسات النسخة 29، المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي، ويسدل الستار عنها السبت المقبل، بإجمالي جوائز يبلغ 1.9 مليون دولار.

وبوداع باوتيستا الوحيد ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في نسخة 2021 الذين سبق لهم الفوز بلقب البطولة، باتت «تنس دبي» على موعد مع بطل جديد، مع العلم أن 13 من ألقابها بحوزة كل من النجمين السويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، بواقع 8 للسويسري، وخمسة للصربي.

وتواصلت المفاجآت بفوز الفرنسي جيمي شاردي المصنف 54 عالمياً على المصنف 22 عالمياً الروسي كارين خاشنوف، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و6-4 و6-4). وانضم الروسي خاشنوف إلى قائمة اللاعبين المصنفين الذين ودعوا البطولة على يد الفرنسي شاردي الذي نجح في اقصاء المصنف 23 على العالم الأسترالي إليكس دي ميناور من الدور الثاني، والمصنف 43 عالمياً الإسباني ألبيرت فينولاس في الدور الأول.

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