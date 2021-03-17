لايوفيتش يُنهي مغامرة الجزيري في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

أنهى الصربي دوشان لايوفيتش، المصنف 26 عالمياً، آمال التونسي مالك الجزيري المصنف 258 على العالم، في التقدم خطوة إضافية ببطولة «تنس دبي» لمحترفي الرجال، وفاز عليه، أمس، في الدور الثاني بمجموعتين دون رد (7-5، و6-2)، على الملعب الفرعي رقم (2)، ضمن ثالث أيام البطولة المقامة، حالياً، في نسختها الـ29 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى السبت المقبل، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار. واحتاج الصربي لايوفيتش إلى 68 دقيقة للفوز، ووضع حدٍّ لآمال الجزيري في السير قدماً بالبطولة التي لطالما قدما فيها مستويات قوية، خصوصاً في نسختَيْ: 2014 و2018، اللتين نجح بهما في بلوغ الدور ربع النهائي، بالإضافة لتحقيق الإنجاز الأكبر في البطولة ببلوغ المربع الذهبي في 2018 قبل الخسارة أمام الإسباني روبرت باوتيستا أغوت، بطل تلك النسخة.

وفي بقية النتائج، وضع الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 12 عالمياً، حداً لهيمنة انتصارات الألماني يان لينار شتروف، المصنف 39 على العالم، وفاز عليه بواقع مجموعتين دون رد (6-1، و6-3)، في لقاء امتد 62 دقيقة.

من جانبه، أكد الروسي أصلان كارتسيف، المصنف 42 عالمياً، أحقيته ببطاقة الدعوة التي وجهتها له اللجنة المنظمة للبطولة، بعد أن نجح في التأهل للدور الـ16، بفوزه على البريطاني دانيال إيفانس المصنف 28 على العالم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-4، و4-6، و6-4)، في مباراة امتدت لساعتين و24 دقيقة، ليضرب موعداً اليوم مع الإيطالي لورينزو سونيغو المصنف 37 عالمياً، بعد نجاح الإيطالي في إقصاء منافسه الإسباني بيرنابي زاباتا ميرليس المصنف 150 عالمياً، بمجموعتين نظيفتين (6-2، و6-2) في لقاء امتد لساعة و18 دقيقة.

خاشانوف يُنهي حلم «لاقط الكرات»

أنهى الروسي كارين خاشانوف، المصنف 22 عالمياً حلم الأسترالي ألكسي بوبيرين (21 عاماً)، المصنف 86 عالمياً، بعد أن فاز عليه بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-4، و3-6، و7-6)، في ساعتين و19 دقيقة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها بوبيرين إلى الدور الثاني في بطولة دبي، التي لطالما اشتهر بها حينما كان صغيراً بـ«لاقط الكرات»، حينما كان في سن التاسعة، ضمن الأطفال ملتقطي الكرات بداية من نسخة 2009 إلى جانب شقيقه أنتوتني، في فترة قضاها الشقيقان برفقة والدهما الذي كان يعمل بدبي في تلك الفترة، قبل أن يعود بوبيرين إلى «تنس دبي» مجدداً، وإنما كلاعبٍ منافس، وذلك عبر بطاقة دعوة وجهت له من قبل اللجنة المنظمة لبطولات دبي.

وقال بوبيرين، في تصريحات صحافية: «إنه لشعور رائع العودة إلى هذه البطولة، إذ كنت ألتقط الكرات في هذا الملعب وأقدمها للاعبين والمنافسين، واليوم أعود كأحد المشاركين، في حلم لطالما راودني كثيراً في طفولتي، وأشكر اللجنة المنظمة ومدير البطولة، صلاح تهلك، الذي أتاح لي هذه الفرصة، وأتمنى العودة في النسخ المقبلة بهدف تحقيق نتائج أفضل».

أبرز نتائج الدور الثاني

الصربي دوشان لايوفيتش X التونسي مالك الجزيري (7-5، و6-2).

الكندي دينس شابوفالوف X الألماني يان لينار شتروف (6-1، و6-3).

الروسي كارين خاشنوف X الأسترالي ألكسي بوبيرين (6-4، و3-6، و7-6).

الروسي أصلان كارتسيف X البريطاني دانيال إيفانس (6-4، و4-6، و6-4).

الإيطالي لورينزو سونيغو X الإسباني بيرنابي زاباتا ميرليس (6-2، و6-2).

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