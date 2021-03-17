الهولندي تين كات مدرباً للوحدة حتى يونيو 2022

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

أعلن الوحدة رسمياً، أمس، التعاقد مع الهولندي تين كات، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو 2022. وتمنى النادي في بيانه التوفيق والنجاح للمدرب الجديد، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي في الفترة المقبلة. وتعد هذه الولاية الثانية للمدرب الهولندي مع الوحدة، إذ سبق أن خاض تجربة قصيرة مع (العنابي) في موسم 2018/‏‏‏‏2019. وهذه أيضاً التجربة الـ21 في مشوار المدرب صاحب الـ66 عاماً منذ موسم 1990.

وقام تين كات بتوقيع العقد رسمياً بعد وصوله إلى أبوظبي، وحضر مراسم تقديم المدرب، المدير التنفيذي للنادي خالد الهنائي، وعضو مجلس الإدارة عامر الصيعري.

ولا تعد المنطقة الخليجية جديدة في مشوار تين كات، إذ سبق له تدريب العديد من الأندية، بينها ثلاث تجارب في الإمارات، إذ درب شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) عام 2010، وفريقي الجزيرة والوحدة على التوالي موسمي 2018 و2019.

وامتهن تين كات التدريب بعد رحلة دامت 15 عاماً لاعباً لكرة القدم. ويحل خلفاً للمدرب السابق، الصربي رازوفيتش، الذي رحل مباشرة بعد الخسارة من العين برباعية.

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