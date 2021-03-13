تهلك: اعتذار نادال وانسحاب فيدرر لن يؤثرا في تنافسية «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، صلاح تهلك، أن اعتذار كل من المصنفين الثالث والسادس عالمياً الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجيه فيدرر عن المشاركة في بطولة الرجال التي تبدأ نسختها الـ29، غداً، وتمتد حتى 20 مارس الجاري بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار، لن يؤثر في مستوى التنافسية التي ستشهدها المباريات في ظل احتفاظ البطولة بقائمة من كبار المصنفين، خصوصاً الوجوه الشابة ضمن قائمة الأوائل عالمياً الساعين لحصد لقبهم الأول تاريخياً في دبي.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»: «وجود أسطورتين بحجم نادال وفيدرر يمنح البطولة زخماً إضافياً، للمكانة الكبيرة التي يمتلكانها على ساحة الكرة الصفراء والسجلات والإنجازات العالمية التي تحفل بها مسيرتهما، إلا أنه علينا النظر إلى الجانب الإيجابي، بأن الفرصة باتت متاحة حالياً لمواصلة مشاهدة مباريات على أعلى مستوى خصوصاً من الأجيال الشابة الذين نجحوا في وضع بصماتهم على قائمة كبار المصنفين، في سعيهم لحصد لقب أول تاريخي في دبي».

وأوضح: «نتفهم غياب نادال الذي كان سباقاً لطلب بطاقة الدعوة للمشاركة في النسخة الحالية، لولا عودة الآلام إلى ظهره عشية قدومه إلى دبي، كما أن البطولة لها علاقة مميزة وطويلة مع حامل الرقم القياسي لسجل ألقابها السويسري فيدرر صاحب الألقاب الثمانية، ونحترم قراره بالانسحاب، إلا أن غياب هذين النجمين سيفتح الباب على مصراعيه لولادة بطل جديد لتنس الرجال، في حافز إضافي سيدفع النجوم الشابة المشاركة في النسخة الحالية سواء النمساوي دومينك ثيم المصنف الرابع عالمياً أو الروسي اندري روبليف المصنف الثامن على العالم، وغيرهما من قائمة المصنفين الـ20 الأوائل، لتقديم الأداء الأفضل نحو الفوز بلقبهم الأول هنا في دبي».

وأكمل: «لطالما مثلت (تنس دبي) بوابة انطلاق العديد من اللاعبين العالميين، كما كانت البطولة شاهداً على إنجازاتهم بالصورة ذاتها لحرص السويسري فيدرر على أن يكون لقبه الـ100 تاريخياً في مسيرته من بوابة الفوز بلقب بطولة دبي في نسخة 2019».

واختتم: «بغض النظر عن أسماء نجوم التنس الذين لطالما ارتبط اسمهم بدبي، سواء كمكان آمن للتدريبات والإعداد للموسم بجانب اقتنائهم للمنازل فيها، إلا أننا كلجنة منظمة نشجع دائماً على فكرة ولادة بطل جديد، خصوصاً من الدماء الشابة التي تمثل مستقبل اللعبة، والساعين على الدوام لأن تقترن مسيرتهم المهنية بلقب بطولة دبي».

موغورزا إلى نهائي السيدات.. من المحاولة الخامسة

نجحت المصنفة 16 عالمياً الإسبانية غاربيني موغوروزا في مشاركتها الخامسة ببطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على البلجيكية أليس ميرتينيز المصنفة 18 على العالم بمجموعتين دون رد (6-4 و7-6).

وفي منافسات الزوجي، تأهل الثنائي الصيني يانغ زهاوزوان وبيفان كرو، إلى النهائي، بعد تغلبهما على الثنائي المكون من المجرية تيميا بابوش والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بواقع (6-3 و7-5).

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