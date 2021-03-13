اليماحي: لجنة الحكام و«قضاة الملاعب» مطالبون بمراجعة أنفسهم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر محمد اليماحي «لجنة الحكام في اتحاد الكرة وقضاة الملاعب بمراجعة أنفسهم، بعد القرارات التحكيمية التي اعتبرها الفجيرة أنها أثرت سلباً في نتيجة مباراته أمام الوصل، وحرمته من الفوز».

وكان الفجيرة متقدماً في الجولة 20 بدوري الخليج العربي على الوصل بهدف، قبل أن يعادل الأخير النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 93. وقال اليماحي على حسابه في «تويتر»: «قرارات مؤثرة في أكثر من مباراة ضد الفجيرة، ومجهود فريق يضيعه حكم بعناده وكبريائه، إلى متى هذا الظلم؟».

ويشتكي الفجيرة من عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحته، بجانب استغرابه ركلة الجزاء ضده في آخر ثواني المباراة.

في سياق متصل، أصدر الفجيرة بياناً صحافياً على حسابه في «تويتر»، ذكر فيه أنه تقدم بشكوى رسمية ضد طاقم حكام المباراة، بقيادة أحمد عيسى درويش. ويحتل الفجيرة المركز ما قبل الأخير بـ11 نقطة، برصيد عجمان نفسه، لكن الأخير يتفوق بالمواجهات المباشرة.

وحمّل مدرب الفجيرة، التونسي ناصيف البياوي، التحكيم مسؤولية ضياع الفوز. وقال في المؤتمر الصحافي إن «الفريق دفع ثمن ركلة جزاء اعتبرها غير صحيحة بنهاية المباراة».

من جانبه، قال مدرب الوصل، هيلمان، إن الأهم بالنسبة للفريق تجنب الخسارة، كما أنه سعيد بعودة الوصل القوية في الدقائق الأخيرة، واعداً بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

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