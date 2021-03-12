سلطان يطلق موقعاً مختصاً لخدمة السيارات

المصدر: الامارات اليوم

دشن السائق الإماراتي السابق في سلسلة سباقات «الفورمولا 3» هيثم سلطان، الإطلاق التجريبي لتطبيق «تودن» الأول من نوعه في الإمارات، والمنجز بأيادٍ إماراتية، والمختص بخدمات السيارات، من خلال قائمة من الشركات المعتمدة في التطبيق العامل بالذكاء الاصطناعي، ويتيح إمكانية الدفع الذكي باستخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر، ويتضمن العديد من المميزات للمستخدمين وملاك شركات غسيل السيارات.

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