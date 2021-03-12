المصدر: الامارات اليوم

صراع

حذّر مراقبون من أن الصراع الخفي الذي يدور بين مسؤولين كبيرين بأحد أندية دوري الخليج العربي سيضر كثيراً بالفريق الذي تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة.

وكيل

يسعى وكيل أعمال لاعب أجنبي لإقناع النادي بالتعاقد مع اللاعب وضمه ضمن «فئة المقيم»، في حين رفض النادي إتمام الصفقة نظراً لعدم معرفة النادي التامة بإمكانات اللاعب.

رفض

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد الأندية رفضت مناقشة تجديد عقد لاعب دولي في الفريق، بعدما غاب عن عدد كبير من المباريات بداعي الإصابة، إذ تفكر إدارة النادي في الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الحالي.

اعتذار

توجه لاعب إلى غرفة تبديل الحكام عقب مباراة فريقه في الجولة الماضية، لتقديم الاعتذار لحكم اللقاء بسبب اعتراضه على الصافرة، ما أدى لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية والطرد من الملعب.

رسالة

عقد مسؤولو شركة كرة القدم اجتماعاً مع المدرب الأجنبي في اليومين الماضيين لتوصيل رسالة اطمئنان له، بعد النتيجة غير المرضية التي خرج بها فريقه في الجولة الماضية، بأنه باقٍ في منصبه حتى نهاية عقده في الموسم المقبل، ولا صحة للشائعات بأنه سيرحل عن النادي مستقبلاً.

تصحيح

صحّح مغردون المعلومة التي نقلها الحساب الرسمي لنادي الوحدة، حول اسم نجل اللاعب السوري عمر خريبين، عندما أشار الموقع بنجاح أبوحمزة في التسجيل في كل مباراة شارك فيها بقميص النادي، إذ أكد المغردون أن خريبين معروف باسم أبوخالد وليس أبوحمزة.

تجاهل

يلقى مدافع شهير تجاهلاً كبيراً من جانب مسؤولي ناديه لتجديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل، إذ لم يبادر أي مسؤول بالحديث معه بشأن قرار تمديد عقده في الوقت الذي تم التجديد لأكثر من لاعب أخيراً.

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