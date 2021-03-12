المجموعة الثانية لـ «أبطال آسيا» في ضيافة الشارقة أبريل المقبل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، رسمياً في بيان صحافي منح نادي الشارقة حق استضافة منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2021، التي تضم أندية الشارقة، تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات: إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي.

وتنطلق البطولة بمباريات التصفيات اعتباراً من السابع إلى 14 أبريل المقبل، بينما تنطلق مباريات دور المجموعات من 14 إلى 30 من الشهر ذاته.

وتعد النسخة الحالية الأكبر في تاريخ البطولة، بسبب مشاركة 40 فريقاً تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع خمس مجموعات لمنطقة الغرب، وخمس أخرى لمنطقة الشرق، وستقام بقية المجموعات الثلاث في السعودية، إذ تستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أندية الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، والاستقلال الطاجيكي، والفريق المتأهل من مباراة الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وسيواجه العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني، والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية السد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني، وستقام مبارياتها في الرياض، فيما سيلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي، والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أندية بيرسبوليس الإيراني، والريان القطري، وغوا الهندي، وستقام مبارياتها في الهند.

وتقام المجموعة الثالثة في ضيافة مدينة جدة السعودية، حيث تضم الأهلي السعودي، والدحيل القطري، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي.

- دور المجموعات يقام بنظام التجمع بين 14 و30 أبريل المقبل.

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