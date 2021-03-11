منصور بن زايد يشهد «ختامي الوثبة 2021» لسباقات الهجن

المصدر: أحمد طارق ■ أبوظبي

شهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ختام فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2021»، أمس، بنسخته الـ41، الذي استمر لمدة 10 أيام، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ومجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات الحول والزمول، في أغلى أشواط المهرجان، التي أقيمت لمسافة ثمانية كلم بأرضية الميدان الغربي للهجن بالوثبة، من أجل الفوز بأغلى رموز المهرجان الختامي.

وحضر المنافسات، الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد كبير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن في الدولة، والمنطقة الخليجية.

وشهد المهرجان، فوز «الشاهينية» لعلياء بنت محمد بسيف «ختامي الوثبة 2021» في إنجاز كبير يحسب لهذا الشعار، حيث نجحت «الشاهينية» في الفوز بناموس الشوط الرئيس الأول المخصص للحول المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.15.06 دقيقة، لتهدي مالكتها جائزة الشوط وقدرها ثلاثة ملايين درهم.

وانتزع «كيفان» لحمد راشد الكتبي ناموس الشوط الرئيس الثاني، ليخطف بندقية الزمول المفتوح في ثاني أقوى أشواط المهرجان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.48.07 دقيقة.

وكسرت «مياسة» لفرج علي الظاهري الأرقام القياسية، بعد أن حققت أسرع زمن في الشوط الرئيس الثالث، لتهدي مالكها سيف الحول المحليات، إذ نجحت في تحقيق رقم مميز، بعد أن أنهت الشوط في زمن 12.25.03 دقيقة، وتهدي مالكها جائزة الشوط المالية، وقدرها 2.5 مليون درهم.

وعاد شعار علياء بنت محمد للهجن في الشوط الرابع والأخير لتضيف إلى رصيدها رمزاً ثانياً في «ختامي الوثبة»، بعد أن حلّقت ببندقية الزمول المحليات.

• «الشاهينية» تظفر بسيف الحول.. و«كيفان» يفوز ببندقية الزمول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news