المصدر: الامارات اليوم

تصريحات

توقّع مراقبون أن تُحدث التصريحات الإعلامية المثيرة لمسؤول كبير بالنادي، كشف خلالها عن حقائق مثيرة حول الوضع داخل النادي، ردة فعل قوية على خلفية انتقادات حادة تعرضت لها إدارة ناديه.

منسق

اشتكى منسق إعلامي في أحد أندية الدوري أن إدارة ناديه ترفض تلبية طلباته بشأن توفير مقابلات صحافية للاعبي الفريق الأول مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن إدارة النادي لا تهتم في الأساس بوسائل الإعلام.

منتخب

نشر لاعب شباب الأهلي، جلال الدين ماشاريبوف على حسابه في «إنستغرام» تعليقاً طريفاً، بقوله إن الفريق بات يضم منتخب أوزبكستان في صفوفه عقب التعاقد مع مواطنه أوديلغون هامروبيكوف إلى جانب وجوده مع عزيز غانييف.

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