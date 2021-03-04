مهرجان سلطان بن زايد للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يستمر حتى بعد غد السبت وتتضمن أربعة سباقات، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقال بيان صحافي: «يشهد اليوم الأول من المهرجان انطلاقة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة، ويتوقع أن يشهد السباق تنافساً قوياً، حيث إن سباقات الموسم الجاري شهدت صعود عدد من الفارسات في السباقات التي أقيمت، حيث أحرزن مراكز متقدمة ونافسن بقوة في السباقات المفتوحة، كما يُقام سباق دولي نجمة واحدة لمسافة 100 كيلومتر، ويشكل السباق الدولي أهمية خاصة بالنسبة للفرسان والفارسات والإسطبلات المشاركة بحيث يمكّنها ذلك من المشاركة في كل السباقات الدولية المخصصة لرياضة ركوب القدرة والتحمل، كما سيدعم جهود الفرسان ويكسبهم المزيد من الخبرات والتجارب والمهارات لدخول عالم المنافسات الكبيرة».

ويشهد يوم غدٍ انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة لمسافة 155 كيلومتراً والمصنف دولياً بنجمتين على مدي يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 84 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 71 كيلومتراً.

وفي يوم السبت ينطلق سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news