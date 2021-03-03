راشد الظاهري يتوج بالمركز الأول في بطولة " ال دبليو إس كي" بإيطاليا

المصدر: أدريا- وام

واصل البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري نجم الكارتينج مسيرة انتصاراته أمس، حيث سيطر على مجريات سباق OK-Junior في بطولة العالم للكارتينج سوبر ماستر في أدريا بإيطاليا بعد منافسات قوية مع أكثر من 90 سائقاً حول العالم، حيث كان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه السباق.

بدأ راشد السباق بنجاح ملفت خلال التصفيات، محققاً أفضل زمن وأسرع لفة في مجموعته وذلك بعد فوزه بأربعة من أصل خمس تصفيات، وحل في المركز الأول في السباق "ما قبل النهائي - ب "لينطلق من المركز الأول في السباق النهائي.

وفي مجريات السباق النهائي انطلق الظاهري مستفيداً من موقعه المتقدم، حيث أظهر تصميماً وثباتاً كبيرين مع كل لفة في السباق. مسجلاً أسرع زمن مرة أخرى، وبقيادة حذرة لإطارات الكارت، حقق الظاهري انتصاراً آخرا قاده إلى منصة التتويج في الجولة الأولى من بطولة سلسلة WSK Super Master ، وأكد بذلك تربعه البطل الإماراتي على المركز الأول، ما يمنحه بداية سريعة متقدماً على أقرب منافسيه.

وبمناسبة الفوز في هذا السباق، قال النجم الإماراتي الموهوب راشد الظاهري.. " أدريا هي الهدية التي تستمر في العطاء، ومرة أخرى استمتعت كثيرا بالقيادة على هذه الحلبة أنا سعيد لأن التدريبات التي قمنا بها أعطتني بداية إيجابية لهذا الموسم في كل سباق أتعلم أكثر وأكسب خبرة أكبر، سعيد للغاية بالمحافظة على تركيزي في القيادة - سأستمر في التمارين بجدية لتحقيق النجاح في كل سباق. أود أن أشكر فريقي الرائع من الميكانيكيين، حافظوا على قوة ممتازة للكارت الخاصة بي، وساعدوني على تحقيق ذلك الانجاز".

من جانبه ، قال ماركو بارولين ، مدير فريق بارولين ريسينج كارت.. " الانتصار على الحلبات الصعبة في السباقات الحامية مثل بطولة OK-Junior ليس بالأمر السهل، لقد تمكن راشد من تحقيق النصر مرتين خلال أسبوع واحد، من خلال تقديم عرضين لا تشوبهما شائبة، وحافظ البطل الاماراتي على هدوءه في المواقف الصعبة وتمكن من تحقيق أفضل النتائج الممكنة. نحن سعداء للغاية لبدء الموسم في القمة وأنا متأكد من أن هذه النتائج جعلت راشد أكثر تصميماً لتحقيق النجاح".

وأقيم سباق بطولة كأس العالم للكارتينج على حلبة أدريا التي تبلغ مساحتها 1،302 متر والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وتمثل تحدياً بطبيعتها الضيقة والمتعرجة، حيث ترتبط الخطوط المستقيمة بسلسلة من الانحناءات القاسية.

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