أفضل لاعبة مصرية تشارك في "تنس دبي" للمحترفات

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف مدير بطولات "سوق دبي الحرة" للتنس، صلاح تهلك، عن تقدم نجمة التنس المصري والمصنفة 114 عالمياً ميار شريف، بطلب للحصول على إحدى بطاقة الدعوة "وايلد كارد" تتيح لها المشاركة في في بطولة دبي للاعبات المحترفات، التي تستهل السبت المقبل نسختها الـ 21، وتمتد على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود، حتى 13 مارس الجاري، بمشاركة نخبة اللاعبات على العالم، تتقدمهن 5 من أصل المصنفات العشر الأوائل عالمياً.

وقال تهلك لـ "الإمارات اليوم"، إن: "طلب اللاعبة المصرية ميار شريف، يحظى باهتمام ودعم اللجنة المنظمة العليا للبطولة، خصوصاً أن بطولات "سوق دبي الحرة" سواء للسيدات أو الرجال، تقف دائماً داعمة لمواهب التنس العربي، في منحهم الفرصة للتواجد أمام نخبة نجوم الكرة الصفراء، سواء على صعيد "تنس السيدات" التي تستهل السبت المقبل نسختها الـ 21، أول على صعيد "تنس الرجال" التي تقص في 14 من الشهر الجاري نسختها الـ 29".

وأوضح: "نجحت ميار على مدار الأشهر الماضية في تقديم مستويات رفيعة في عالم الكرة الصفراء، خصوصاً في مشاركتها الشهر الماضي في بطولة "أستراليا المفتوحة" أولى البطولات الأربعة الكبرى للموسم الحالي، بتسجيلها إنجازٍ جديداً، ليس لكونها المصرية الوحيدة التي تنجح في دخول الأدوار الرئيسة فحسب، بل في نجاحها العبور إلى الدور الثاني، في إنجازٍ قادها إلى احتلال المركز الـ 114 على سلم تصنيف اللاعبات المحترفات على العالم".

وأضاف: " الأداء اللافت للاعبة كان وراء حصول طلبها على بطاقة الدعوة على الموافقة المبدئية، بانتظار إعلان قائمة اللاعبات اللتن فزن ببطاقات الـ "وايلد كارد" خلال مراسم قرعة البطولة التي تقام السبت المقبل، وتكشف عن المواجهات التي تشهدها أدوار النسخة 21".

وحفلت مشاركة ميار شريف، في بطولة استراليا الأخيرة، باهتمام وسائل الإعلام العربي، بعد أن نجحت في تحقيق أكثر من رقم قياسي في مسيرتها بعالم الكرة الصفراء، حيث تعد أول لاعبة تنس مصرية تشارك في الجدول الرئيس لبطولة استراليا، وأول فوز مصري في بطولات "الجراند سلام" الكبرى منذ 44 عاماً.

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