الشعفار: دعم الشركات الوطنية يسهم في الارتقاء بالرياضة الإماراتية

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، أن الشركات الوطنية والخاصة لها دور مهم في دعم الحركة الرياضية بالإمارات، لما تقوم به من وسائل دعم وجذب للشباب، من أجل ممارسة الرياضة، موضحاً أن رياضة الدراجات أصبحت من أهم الرياضات التي تخدم شريحة كبيرة من الممارسين لها.

ويستعد أسامة الشعفار لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي للدراجات على منصب الرئيس لدورة انتخابية جديدة، المقررة الشهر الجاري، على هامش بطولة آسيا للدراجات التي ستقام في الإمارات، بعد أن فاز بالدورة الماضية بالانتخابات التي أقيمت في البحرين عام 2017.

وكان فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية قد عقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن رعاية شركة «بوكاري سوت» للفريق لمدة موسم رياضي، بحضور أسامة الشعفار، ومديرة التسويق، نورة الجسمي، ومن الشركة الراعية مساعد مدير التسويق في الشركة العالمية، محمود بسيوني.

وثمّن أسامة الشعفار في بداية المؤتمر الدور المجتمعي التي تقوم به الشركات الوطنية والخاصة في دعم الحركة الرياضية بالدولة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يسهم في الارتقاء بالرياضة الإماراتية، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص.

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