«أمان» الظفرة يعيد فريق العين إلى «الدوامة»

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

واصل فريق الظفرة نتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي، وحقق فوزاً ثميناً على العين أمس، بهدفين لهدف ضمن الجولة 18 من المسابقة، في لقاء شهد احتساب ثلاث ركلات جزاء بعد العودة لتقنية الإعادة التلفزيونية «الفار»، ليرفع الظفرة نقاطه إلى 20، ويدخل منطقة الأمان، بينما عاد «الزعيم» إلى دوامة النتائج المخيبة، وظل بـ 30 نقطة.

وقص أصحاب الأرض شريط الأهداف في الدقيقة 34 من خلال السنغالي، ماكيتي ديوب، بعد أن حول تسديدة زميله الهولندي راشوفيل لتستقر في مرمى الحارس خالد عيسى.

ووقع لاعبو الظفرة في المحظور بسبب الهجمات المتتالية على مرماهم، بعد أن تسبب خالد بطي في ركلة جزاء خلال محاولته إيقاف انطلاقة مهاجم فريق العين البرازيلي كايو، ليسجل منها «الزعيم» هدف التعادل في الدقيقة 50 بواسطة التوغولي لابا كودجو.

وأهدر بعدها الظفرة فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58 حينما أضاع مهاجمه الإسباني كوندي ركلة جزاء. وواصل الظفرة ضغطه لتحقيق الفوز، وهو ما تأتى له بعد أن تسبب قائد فريق العين، الدولي بندر الأحبابي في ركلة جزاء عقب تدخله على الغاني بنجامين، سجل منها السنغالي ماكيتي ديوب هدف الفوز في الدقيقة 77.

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