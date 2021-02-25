«فارس» يقود أبوظبي إلى صدارة كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قاد كابتن فريق أبوظبي، فارس اليبهوني، فريقه إلى الدور قبل النهائي لكأس دبي إيفزا الذهبية للبولو، بعد فوزه على فريق زيدان 8-6، في وقت تخطى فيه فريق ذئاب دبي كافو عقبة فريق الإمارات 12-4، في مباراة ظهر فيها الأخير بصورة مغايرة لمبارياته السابقة.

وسيقابل فريق أبوظبي الفائز من مباراة الجمعة المقبلة بين فريقي بنجاش والإمارات، فيما سيلاقي فريق غنتوت الفائز من الحبتور والذئاب.

 

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