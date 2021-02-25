2000 لاعب في بطولة العرب وإفريقيا للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، في الثامنة من مساء اليوم، بطولة العرب وإفريقيا للشطرنج، للذكور والإناث، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من جميع الفئات السنية، يمثلون 50 دولة عربية وإفريقية.

من جهته، قال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي في تصريحات صحافية: «إن الاتحاد العربي بدأ برنامج نشاطه لعام 2021، بتنظيم البطولة التي تجمع العرب والأفارقة في بطولة واحدة، رغم ظروف كورونا لتُنظم البطولة عن بُعْد، وعلى ثلاث مراحل، وصولاً للنهائي».

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العربي، حسين الشامسي: «تم توجيه الدعوة، منذ ثلاثة أسابيع، إلى جميع الاتحادات العربية والإفريقية للمشاركة فيها، كما تقررت الاستعانة بقضاة عرب وأفارقة من كل الدول للمشاركة في إدارة المباريات».

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