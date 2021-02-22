البحرين تستضيف «بارالمبية ألعاب آسيا للشباب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2021، في ديسمبر المقبل. وأكد بيان صحافي للجنة البارالمبية الآسيوية، أن حظوة البحرين بشرف الاستضافة، جاءت على أثر توقيع رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، أول من أمس، لعقد شراكة مع اللجنة البارالمبية البحرينية، في مؤتمر صحافي عقد في المنامة، حضره الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، علي الماجد، والمدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، طارق الصويعي.

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