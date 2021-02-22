البلجيكي بويل بطل مرحلة «أدنوك» من طواف الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ظفر درّاج فريق البسين فينكس البلجيكي، الهولندي ماثيو بويل، بلقب المرحلة الأولى «أدنوك»، النسخة الثالثة من طواف الإمارات الدولي، الذي انطلقت منافساته أمس، بمشاركة 140 درّاجاً عالمياً، يمثلون 20 فريقاً من 30 جنسية، لمسافة 1045 كيلومتراً.

وأنهى بويل مسافة سباق الأمس، البالغة 176 كلم، في زمن قدره 3:45:47 ساعات، وحصل على القميص الأحمر الذي ترعاه «أدنوك» متصدراً للترتيب العام، كما نال القميص الأخضر برعاية اتصالات كمتصدر للسباق بالنقاط، وحل مواطنه عضو فريق جامبو فيسما ديفيد ديكير في المركز الثاني، وحصل على القميص الأبيض برعاية شركة نخيل كأفضل دراج شاب، وجاء الدنماركي ميشيل مورخو من فريق فينكس ثالثاً في ترتيب المرحلة، ونال عضو فريق كويك ستيب، البرتغالي جواو الميدا القميص الأسود المُقدم برعاية «طيران الإمارات»، والمخصص للسرعة المتوسطة.

وشهدت المرحلة الأولى إثارة كبيرة منذ البداية حتى الأمتار الأخيرة، وكانت انطلاقتها من حصن الظفرة وانتهت في كورنيش شاطئ المرفأ.

وتوّج وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة ناصر المنصوري، ونائب رئيس شؤون منطقة الظفرة في «أدنوك»، مبارك المنصوري، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، الهولندي ماثيو فان دير بويل بطلاً للمرحلة، والقميص الأحمر.

ويتجه الطواف اليوم إلى المرحلة الثانية «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي التي تُقام في جزيرة الحديريات»، والتي تُعد من الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة في إمارة أبوظبي، بنظام سباق (ضد الساعة)، وتبلغ مسافة السباق 13 كلم، وتُقام على مضمار سريع، يضم مسارين مختلفين للدرّاجات بطول 5 و10 كم على خط مستقيم، تتخلله منعطفات بزوايا عريضة، على طريق ممهد على نحو مثالي، بما يتيح للمتسابقين الحفاظ على سرعتهم العالية، وسط استمتاع الدراجين بنسيم وهواء البحر ورياحه القوية خلال هذه المرحلة، وسيحظى المتسابق الأول من الفريق الأسرع الذي يجتاز خط النهاية، بشرف ارتداء «القميص الأحمر»، القميص المخصص لمتصدر الترتيب.

أبطال المرحلة الأولى

- الهولندي ماثيو بويل (فينيكس البسين البلجيكي) حصل على القميصين الأخضر والأحمر.

- الهولندي ديفيد ديكير (جامبو فيزما الهولندي) حصل على القميص الأبيض.

- البرتغالي جواو الميدا (ديكوينيك كويك ستيب البلجيكي) حصل على القميص الأسود.

العريفي: التدابير الوقائية ستسهم في نجاح الطواف

قال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، في تصريحات صحافية: «إن المرحلة الأولى من طواف الإمارات 2021 جاءت من دون أية عوائق وسارت بشكل جيد للغاية، مشيداً بالمنافسة القوية التي شهدتها تلك المرحلة من الطواف بين الدراجين المشاركين، والرغبة الشديدة من الجميع في الظهور بأفضل مستوى ممكن في أول أيام الطواف». وأضاف أن: «الطواف يشهد تطبيق أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية في ظل الظروف الاستثنائية التي يُقام فيها الطواف بسبب انتشار فيروس كورونا»، مؤكداً أن «مجلس أبوظبي الرياضي اتخذ إجراءات مشددة في التعامل مع مجريات الطواف، وذلك قبل فترة كافية من بداية الحدث، مروراً بوصول الفرق المشاركة والدراجين من مختلف أنحاء العالم».

دير بويل: الرياح لعبت لمصلحتي

أكد الدرّاج الهولندي ماثيو فان دير بويل، أنه لم يتوقع الفوز بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بالتتويج وتصدر الترتيب العام للطواف عقب المرحلة الأولى.

وقال في تصريحات صحافية: «قبل انطلاق الطواف كنت أؤمن بأنني جئت إلى الإمارات واحداً من الدراجين الذين بإمكانهم الظهور بشكل جيد، وتمكنت من التواجد في موضع جيد منذ البداية، واللحاق بالمجموعة التي ذهبت بعيداً بعد مرحلة السرعة المتوسطة الأولى، ورغم أن الرياح كانت صعبة للغاية إلا أنها لعبت لمصلحتي واستطعت تقديم أداء قوي في الأمتار الأخيرة».

• 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 30 جنسية يتنافسون على ألقاب مراحل طواف الإمارات.

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