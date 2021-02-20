الكربي يتألق في ثاني أيام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الثاني للنسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2021 التي تضم خمس فئات مختلفة، منافسات مثيرة، تنافس فيها 121 فارساً وفارسة، تألق بينهم البطل الإماراتي الواعد مبخوت الكربي.

وفاز في الشوط الأول ذي المواصفات الخاصة والمصمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (105 و110) سم، الفارسة فيكتوريا جاد لينغ بالجواد «كمينغ نيكست» من نادي دبي للبولو والفروسية، التي أكملت المرحلة الثانية في زمن بلغ (28.95) ثانية وسط منافسة كبيرة بين 62 فارسة من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات على جوائزه التي بلغت 20 ألف درهم.

وفي المنافسة الدولية الأولى لفئة الفرسان الأشبال من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، تنافس 14 فارساً وفارسة من خمس دول، وحاز على الصدارة وجائزة المركز الأول الفارس مبخوت الكربي، وحقق الفوز مع الجواد «زاندوكان سي» والزمن (56.37) ثانية.

وللمرة الثانية بالإمارات تقام منافسات دولية لقفز الحواجز للفرسان أقل من 25 سنة، والتي أقيمت للمرة الأولى في بطولات الشراع الدولية على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، يناير 2020، أقيمت المنافسة من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيها 38 فارساً وفارسة، ونجح 14 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، ونال مركز الصدارة فارسنا الشاب عمر المرزوقي بالفرس «كورال بيتش زد» وأكمل الجولة في (53.56) ثانية.

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