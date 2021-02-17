الجولة الثانية من كأس إيفزا الذهبية للبولو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، منافسات اليوم الثاني من كأس دبي ايفزا الذهبية2021 للبولو، حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى بين فريق ذئاب دبي «كافو» وفريق زيدان السعودي عند الثانية ظهراً، والثانية بين فريق الإمارات وفريق أبوظبي. وفي مباراة «الذئاب» بقيادة حبتور الحبتور، وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، تتساوى الكفتان، فكل فريق لديه هانديكاب 18 هدفاً، والمباراة الثانية ستكون قوية إذ تجمع بين فريق الإمارات (17 هدفاً) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق أبوظبي (18 هدفاً) بقيادة فارس اليبهوني.

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