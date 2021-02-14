عبدالله العامري بطلاً لكأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس عبدالله علي العامري بلقب النسخة الـ22 لكأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 340 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم العامري اللقب على صهوة الجواد «فاغابون دي بولسكي» المملوك لإسطبلات «إف 3»، بعدما قدم أداءً رائعاً منذ بداية السباق، بحلوله بالمركز الرابع في المرحلة الأولى، ثم حل ثانياً بالمرحلتين الثانية والثالثة، وتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة، واستعاد الوصافة في المرحلة الخامسة، قبل أن يصعد إلى المركز الأول في المرحلة السادسة، مسجلاً زمناً بلغ 6:11:01 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأوروغوايانية أنا سيسيليا غارسيا على صهوة الجواد «تي بي أو فالس» المملوك لإسطبلات فيصل بن زعل الخاصة، مسجلة زمناً قدره 6:12:53 ساعات، وحلت بالمرتبة الثالثة الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الجواد «تونكي دي بو باسيل» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 6:13:14 ساعات.

أما عن مراحل السباق، فقد تصدر الفارس السيرلانكي نيروشان المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «جيه زد ليلى» المملوكة لإسطبلات العاصفة، مسجلاً زمناً قدره 1:30:24 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد علي السبوسي على صهوة الجواد «كوبرنيكو» المملوك لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 1:30:58 ساعة، وحل بالمرتبة الثالثة الفارس راشد العامري على صهوة الجواد «كاميو بيركليز» المملوك لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 1:31:05 ساعة.

وحافظ الفارس السيرلانكي نيروشان على موقعه في الصدارة بالمرحلة الثانية لمسافة 28 كيلومتراً، بحلوله بالمركز الأول بزمن بلغ 2:35:22 ساعة، بينما تقدم الفارس عبدالله العامري من المركز الرابع إلى الثاني على صهوة الجواد «فاغابون دي بولسكي» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 2:36:20 ساعة، وتراجع الفارس سعيد علي السبوسي من المركز الثاني إلى الثالث، بزمن بلغ 2:36:41 ساعة.

في المقابل، قفزت الفارسة أفنان إبراهيم موسى من المركز السابع إلى الصدارة، في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً، على صهوة الجواد «كليم جونز تي» المملوك لإسطبلات المغاوير، مسجلة زمناً قدره 3:44:05 ساعات، بينما حافظ الفارس عبدالله العامري على المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 3:44:07 ساعات، وتقدمت الفارسة الإيطالية أليس ميسينو من المركز التاسع إلى الثالث على صهوة الفرس «ستيرلينغز سافاري» المملوكة لإسطبلات الريف عجبان، مسجلة زمناً قدره 3:44:12 ساعات.

وتمسكت الفارسة أفنان إبراهيم موسى بالصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 24 كيلومتراً، مسجلة زمناً بلغ 4:41:15 ساعات، بينما صعدت الفارسة شيرينا الفلاسي من المركز الخامس إلى الوصافة على صهوة الفرس «بوبا» المملوكة لإسطبلات المغاوير مسجلة زمناً قدره 4:41:33 ساعات، وتراجع الفارس عبدالله العامري من المركز الثاني إلى الثالث بزمن بلغ 4:41:34 ساعات. وواصلت الفارسة أفنان إبراهيم موسى تصدرها للسباق في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً، بعدما سجلت زمناً قدره 5:31:17 ساعات، بينما استعاد الفارس عبدالله العامري المركز الثاني، متقدماً من الثالث بزمن قدره 5:31:24 ساعات، وتراجعت وصيفة المرحلة الرابعة، الفارسة شيرينا الفلاسي، إلى المركز الثالث بزمن قدره 5:31:28 ساعات.

• 340 فارساً وفارسة، من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية، شاركوا في السباق.

• السباق أقيم لمسافة 160 كيلومتراً، في قرية الإمارات العالمية للقدرة.

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