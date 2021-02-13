المصدر: الامارات اليوم

غيابات

نادٍ محترف ينافس على البقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم سيفتقد ستة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات والغيابات، ما يعرض فرصته في نيل ثلاث نقاط للخطر.

مستشار

نصح مراقبون لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم بتعيين مدرب وطني بارز مستشاراً فنياً للمنتخبات الوطنية بهدف الاستفادة من خبراته الكبيرة التي يتمتع بها، وتقديم النصح والمشورة إلى الأجهزة الفنية التابعة للجنة ولمسؤولي اللجنة.

ترتيب

أحد أندية دوري الخليج العربي بدأ الترتيب للموسم المقبل مبكراً، واتخذ أولى خطواته بالبحث عن مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية ولديه من خبرات حصد البطولات الكثير بهدف العودة إلى منصات التتويج، وكل ذلك بعيداً عن المدرب الحالي لتجنب التأثير المعنوي السلبي عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news