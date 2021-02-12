«مسبار الأمل» يلهم أبطال الإمارات بـ 6 ميداليات في «دولية فزاع»

المصدر: جوني جبور - دبي

ألهم إنجاز «مسبار الأمل»، ونجاح الإمارات في أن تصبح خامس دولة عالمياً تصل إلى كوكب المريخ، أبطال الدولة من رياضيي أصحاب الهمم، في حصد ست ميداليات ملونة (ست فضيات ومثلها برونزية)، في افتتاح النسخة الـ12 من بطولة «فزاع الدولية» لألعاب القوى، المقامة حالياً في نادي «دبي لأصحاب الهمم»، وتمتد حتى 14 فبراير الجاري، وتعد المحطة الأخيرة المؤهلة لـ«طوكيو 2021»، التي يسعى من خلالها 600 رياضي من 63 دولة تحقيق حلم التأهل للعرس الأولمبي من بوابة دبي.

وتحققت الإنجازات الإماراتية عن طريق البطل البارالمبي، محمد القايد، الذي حلّ ثانياً في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة، متأخراً بفارق 99 جزءاً من الثانية عن البطل التونسي، وليد كتيلة، الذي حلّ في المركز الأول بزمن بلغ 14.98 ثانية.

كما سجلت منافسات المضمار حصول لاعب المنتخب، يحيى البلوشي، على فضية مسابقة 100 متر لفئة «تي 46»، بزمن بلغ 11.95 ثانية، وفارق بلغ 47 جزءاً من الثانية عن صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية، التايلاندي شايفات سيريمونغخال.

وسارت نجمة المنتخب، سارة السناني، على النهج ذاته بحصدها فضية دفع الجلة لفئة «تي 32» برمية بلغت 5.07 أمتار، بفارق 66 سنتيمتراً عن صاحبة المركز الأول، الجزائرية نورا جاسمي.

وفي بقية النتائج الإماراتية، انتزعت ذكرى الكعبي برونزية دفع الجلة في فئة «تي 32»، قبل أن يحقق الإنجاز ذاته لاعب المنتخب، سعيد الطنيجي، في مسابقة رمي القرص لفئة «إف 56»، وآخرها مع محمد يوسف في سباق 100 متر مضمار لفئة «تي 43».

وأعرب محمد القايد عن سعادته بتزامن العودة إلى البطولات، وتحقيق الألقاب، مع إنجاز «مسبار الأمل»، وقال في تصريحات صحافية: «أفخر إماراتياً وعربياً، بإنجاز (مسبار الأمل)، ونجاح الإمارات في أن تصبح خامس دولة عالمياً تصل إلى كوكب المريخ، خصوصاً أن هذا الإنجاز تزامن مع عودتنا إلى البطولات من بوابة دبي بعد توقف طويل، دام قرابة عام، عن خوض البطولات».

وأوضح: «تفاعل كبير شهدته أروقة البطولة من قبل نجوم الرياضة العالميين بإنجاز (مسبار الأمل) الذي جاء متزامناً مع إحياء هذه البطولة للأمل لقرابة 600 رياضي في العودة لخوض البطولات، في محطة أخيرة لتحقيق حلم التأهل إلى العرس الأولمبي».

- البطولة أحيت الأمل لـ 600 رياضي في العودة لخوض البطولات.

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دولة تسعى إلى بلوغ حلم التأهل للعرس الأولمبي من بوابة دبي.

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