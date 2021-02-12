«الهيئة» تمدد عمل اتحادات رياضية إلى ما بعد الأولمبياد

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة تمديد عمل مجالس إدارات بعض الاتحادات الرياضية إلى ما بعد انتهاء أولمبياد طوكيو، سواء أقيمت أو لم تقم، وجاء ذلك بعد اعتماد رئيس الهيئة أحمد بن عبدالله الفلاسي للقرار. وقالت الهيئة في بيان صحافي «جاء القرار متوافقاً مع غالبية توجهات الجهات الرياضية الدولية التي مددت أعمال مجالس إدارة هذه الجهات إلى الفترة المذكورة». ويمنح القرار فرصة لجهات رياضية لإكمال استعداداتها للدورة الأولمبية، ويعطيها الوقت الكافي لدراسة الأنظمة الأساسية واللوائح المرتبطة بعملها.

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