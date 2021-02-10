المصدر: الامارات اليوم

تايسون

ذكرت إذاعة «أكيو تيسكا» البرازيلية، أن اللاعب البرازيلي تايسون فريدا رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرة إلى أن لاعب شاختار الأوكراني يرغب في العودة إلى البرازيل عقب نهاية عقده في يونيو المقبل مع فريقه الحالي.

انتخابات

اتخذ اتحاد لعبة فردية قراراً بتمديد فترة الولاية الحالية لأعضاء مجلس إدارته، مستعيناً بقوانين انتخابات الاتحادات الرياضية التي تنص على تزامن الدورة الانتخابية التي تستمر أربع سنوات مع تاريخ إقامة الألعاب الأولمبية، مع العلم أن الاتحاد المعني ليس لديه أيٌّ من اللاعبين المتأهلين للأولمبياد.

انتقاد

انتقد مراقبون ما وصفوه بالأسلوب الذي يتعامل به المسؤول الإداري في اتحاد لعبة جماعية مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، بمنعهم من التعامل المباشر مع وسائل الإعلام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news