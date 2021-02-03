المصدر: الامارات اليوم

منصب

انتقد مراقبون ما وصفوه بشغل مدير إدارة لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية منصبين في آن واحد، أحدهما منصبه الحالي، والآخر منصب مستشار فني في اتحاد بلده.

قائمة

استغرب لاعب أجنبي عدم قيده في قائمة فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مشيراً إلى أنه حصل على وعد من إدارة النادي بقيده، قبل أن تغير الإدارة قرارها وتتعاقد مع لاعب جديد.

علاقة

نقل أحد المقربين من مسؤول كبير في النادي الكبير أن اللاعب الموهوب لا مكان له في بيته الأول، وأن دفء العلاقة السابقة انتهى، وأصبحت من الماضي.

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