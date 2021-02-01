رأس الخيمة يحتفي بأول لاعب ينضم إلى منتخب الناشئين

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

احتفت أسرة نادي رأس الخيمة بانضمام لاعب فريق 15 سنة، محمد جمعة درويش، إلى منتخب الناشئين، بعد أن تم استدعاؤه رسمياً ليكون أول لاعب من النادي يتم ضمه إلى الأبيض الصغير، إذ تألق في بطولة فئته العمرية، وحصوله على لقب الهداف في آخر ثلاثة مواسم. وقال جمعة درويش، والد اللاعب، ونجم المنتخب الوطني الأسبق، لـ«الإمارات اليوم»: «تحقق حلم محمد بالانضمام إلى المنتخب بفئته العمرية، وهدفه الاستمرار بذلك وصولاً إلى المنتخب الأول»، مضيفاً أن «محمد تلقى عروضاً من أندية الإمارات والعين والجزيرة والوحدة، لكنه لا يريد الاستعجال، تمهيداً لتطور مستواه بشكل أفضل».

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