أبطال الثقة يحققون المراكز الأولى في التجمع الثاني لألعاب القوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق أبطال نادي الثقة للمعاقين المراكز الأولى في منافسات التجمع الثاني لألعاب القوى، الذي نظمته اللجنة البارالمية الإماراتية، واستضافه نادي دبي لأصحاب الهمم.

وقال بيان صحافي: «استطاع البطل العالمي، بدر عباس، اعتلاء الصدارة في منافسات 800م و1500 عدواً بالكراسي المتحركة للفئة T54، كما حقق المركز الثاني في مسابقة 400م، وفي منافسات 100م للفئة T37 حققت اللاعبة، ندى توفيق، المركز الأول للفتيات، واللاعب يحيى البلوشي المركز الأول للذكور، وجاء اللاعب فرحان إقبال في المركز الثالث للمسابقة نفسها، وفي منافسات الميدان، حقق اللاعب، علي سلطان، المركز الأول في منافسات رمي الصولجان للفئة F32، واستطاع البطل العالمي، أحمد الحوسني، الحصول على المركز الأول في منافسات دفع الجلة للفئة F33، بينما حقق زميله محمد البلوشي المركز الثالث في المسابقة نفسها، وحقق اللاعب محمد البلوشي المركز الأول في منافسات رمي الرمح».

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