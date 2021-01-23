الكولومبي خورخي كاراسكال يرفض الانتقال إلى صفوف العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن لاعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني، الكولومبي خورخي كاراسكال، عن رفضه فكرة الانتقال إلى صفوف العين، مؤكداً رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه الحالي، معتبراً أن لديه التزاماً أخلاقياً تجاه النادي، وأنه يريد البقاء معه، ولا يرغب في التفكير في اتخاذ خطوة الخروج، في وقت كان فيه النادي الأرجنتيني حدد مبلغ 20 مليون يورو قيمة فسخ العقد، بعد ربطه بالانتقال إلى صفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كاراسكال في رسالة وجهها لجماهير «الريفير» عبر خاصة «التحديثات» في تطبيق التواصل الاجتماعي «انستغرام» إنه يرغب في البقاء مع الفريق لوجود التزام أخلاقي معه، وأضاف: «أكتب هذا التوضيح لأظهر لكم وجود التزام أخلاقي تجاه هذا النادي، واستمراراً لتطور العلاقة بيني وبين المسؤولين منذ وصولي لهذا الفريق».

وحول التقارير التي ربطته بالانتقال إلى العين خلال الانتقالات الحالية، قال: «هذا الالتزام يؤكد الثقة التي تضعها إدارة النادي فيّ، كما أن العلاقة بيني وبين وكيلي أعمالي تقوم على الثقة المتبادلة تجاه النادي».

وذكرت صحيفة «الانترانسينت» الأرجنتينية أن اللاعب خورخي كاراسكال كان واضحاً في ما نشره عبر حسابه في «انستغرام»، وهي رغبته في البقاء مع الفريق، بعد أن زادت الشائعات حول انتقاله إلى العين، لكن اللاعب أعلنها واضحة، وهي رغبته في الاستمرار في الفريق.

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