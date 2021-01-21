16 فريقاً في مونديال «الببجي» بدبي اليوم.. وجوائز بمليونَيْ دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد دبي، اليوم، انطلاق نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile)، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليونَيْ دولار، وتستمر منافساتها حتى 24 الجاري. وتقام المنافسات بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبتنظيم شركة «تنسنت»، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً من نخبة الفرق في رياضة الببجي، والتي حجزت بطاقات المشاركة في النهائيات الكبرى، من خلال الفوز في البطولات التأهيلية، التي أقيمت في 13 مدينة عالمية، من بينها جولة في دبي أقيمت من 24 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2020، واستمرت 26 يوماً، بمشاركة تسعة فرق من أقوى 24 فريقاً حول العالم.

ومن أبرز الفرق المشاركة: «فور أنجري مين» من الصين، و«بيجيترون آر ايه» من إندونيسيا، و«آر آر كيو أثينا» من تايلاند، و«كونينا باور» من كازاخستان، و«كلاس ديجيتال أثليتيك» من تركيا، و«سكريت جين» من تايلاند، و«فوتبوليست».

وتضم الفرق المشاركة 150 شخصاً، بين لاعب وفني وإداري وأخصائي تكنولوجي، وستقام المنافسات دون حضور الجماهير، ووفق الإجراءات الاحترازية المخصصة لجائحة «كوفيد-19». وتقام المنافسات، يومياً، من الساعة 1:30 ظهراً، حتى التاسعة مساء.

وقضى اللاعبون المشاركون الأيام التي تلت وصولهم إلى دبي في خوض تدريبات فنية على الأجهزة الإلكترونية، وتدريبات بدنية خاصة في صالة التدريبات الرياضية، كما قام النجوم المشاركون في البطولة بتصوير لقطات ترويجية خاصة بالبطولة، في مختلف مناطق دبي، ومعالهما السياحية.

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