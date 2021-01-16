326 شوطاً في مهرجان ولي عهد دبي للهجن بالمرموم

المصدر: أحمد طارق ■دبي

تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان ولي عهد دبي للهجن، اليوم، في ميدان المرموم بإقبال ومشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج، إذ يبلغ عدد الأشواط في المهرجان 326 شوطاً، تم تخصيص 205 أشواط من الإجمالي لأبناء القبائل، و20 شوطاً للرموز التي تشارك فيها نخبة هجن أبناء القبائل، مع تخصيص 121 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في المهرجان الذي يستمر حتى 27 الجاري.

ومن المقرر أن يتم خلال المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، حيث يقام ماراثون اليوم الوطني للهجن المنظم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإضافة الى مزاد المرموم الثامن (B8) للإنتاج الشخصي (الفطامين)، ومزاد المجموعة العلمية المتقدمة. من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، إن مهرجان ولي عهد دبي يُعد من أهم المحطات الرئيسة في موسم السباقات، موضحاً في تصريحات صحافية: «يعتبر المهرجان أول ملتقى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وثاني ملتقى لهجن أبناء القبائل في الموسم الحالي، ما يسهم في تطور المستوى ورفع الجاهزية للمهرجانات الختامية».

وأشار إلى أن نادي دبي للهجن أكمل جاهزيته لاستقبال المشاركين والزوار، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المضامير ومرافق النادي كافة، مشدداً على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية في الدولة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، داعيأ كل المشاركين الى استخدام التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية المقدمة من النادي.

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