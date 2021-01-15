«دبي للفروسية»: 3 إسطبلات استخدمت عقاقير محظورة في كأسي «إكسبو» للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي دبي للفروسية عن قيام ثلاثة إسطبلات باستخدام عقاقير محظورة دولياً خلال كأس إكسبو للقدرة للإسطبلات الخاصة، وكأس إكسبو (مفتوح) للقدرة، الأسبوع الماضي. وقال في بيان، أمس: «إعمالاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون، ولمنع التجاوزات غير القانونية في السباقات، نود إشعاركم بأنه تم رصد مخالفات واستخدامات لعقاقير محظورة دولياً، من خلال نتائج الفحص للعينات الأولية لسباق كأس إكسبو للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة بتاريخ الثامن من يناير الماضي، والتي استخدمت من جانب الفائز بالمركز الأول من إسطبل زعبيل، والفائز بالمركز الثاني من إسطبل زعبيل 2».

وأضاف: «كما أن الخيل الحاصل على المركز الـ11 من إسطبل البحرين الملكي للقدرة استخدم عقاقير محظورة دولياً». وأكد النادي أنه تمت إحالة التجاوزات إلى الاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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