«هيسكث استيتشس 9» يهزم «الباشا» في «بولو الحبتور»
حقق فريق «هيسكث استيتشس 9» فوزاً كبيراً على منافسه فريق «الباشا»، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف، في بطولة الحبتور للبولو، وأظهر فريق هيسكث استيتشس 9 تفوقاً وقدرة تهديفية عالية، بفضل تفاهم الثنائي ماتيوس كلاسيوس وماتيوس أريارتي.
مثل فريق الباشا كلٌّ من: ياسين سانشال وهاني جابش وإليجاندرو وخوسيه كوينتو، وهو يحمل 3 جول هانديكاب، فيما مثل فريق هيسكث استيتشس 9 كلٌّ من: أولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس أريارتي، والفريق لدية 5 جول هانديكاب.
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