«هيسكث استيتشس 9» يهزم «الباشا» في «بولو الحبتور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق فريق «هيسكث استيتشس 9» فوزاً كبيراً على منافسه فريق «الباشا»، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف، في بطولة الحبتور للبولو، وأظهر فريق هيسكث استيتشس 9 تفوقاً وقدرة تهديفية عالية، بفضل تفاهم الثنائي ماتيوس كلاسيوس وماتيوس أريارتي.

مثل فريق الباشا كلٌّ من: ياسين سانشال وهاني جابش وإليجاندرو وخوسيه كوينتو، وهو يحمل 3 جول هانديكاب، فيما مثل فريق هيسكث استيتشس 9 كلٌّ من: أولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس أريارتي، والفريق لدية 5 جول هانديكاب.

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