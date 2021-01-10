المصدر: دبي -الامارات اليوم

اختيار

قال إداري في أحد أندية الدوري إن مدرب الفريق، الذي تم تعيينه أخيراً، سيتولى مسؤولية اختيار اللاعبين واحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، من دون تدخل إدارة النادي، رغم أن المدرب لم يحصل على فرصة كافية للتعرف إلى اللاعبين الموجودين في الفريق.

صلاحيات

طلب الإداري البارز بأحد أندية دوري الخليج العربي من مجلس الإدارة منحه صلاحيات كاملة للقيام بدوره متحدثاً رسمياً باسم النادي، من دون أي تدخل من إدارة الإعلام بالنادي في عمله.

فرصة

لاعب صاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي طلب من مدرب الفريق منحه فرصة أخرى، قبل وضع اسمه في كشف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في الفترة المقبلة، وتعهد اللاعب بالظهور بمستوى مختلف.

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