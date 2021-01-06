«شرطة دبي للدراجات الهوائية» يضم بطلة إيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات عن انضمام البطلة الإيطالية، اللاعبة كارميلا كبرياني (24 عاماً) إلى صفوفه، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021، ما سيعزز قوة الفريق في المشاركة بالسباقات المُقبلة. وأوضح مدير فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، إبراهيم عباس، في تصريحات صحافية: «فريق الدراجات الهوائية أصبح أكثر قوة، ونحن واثقون أن اللاعبة كارميلا كبرياني ستقدم دعماً لزميلاتها في السباقات المُقبلة، والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات التي يشارك فيها الفريق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news