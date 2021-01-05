حاكم الشارقة يأمر بصرف 12 مليوناً لأصحاب الإنجازات الرياضية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمراً سامياً بمكافأة الأندية أصحاب الإنجازات للموسم السابق بمبلغ «12.685.000» وتخصص لمكافأة 17 نادياً من أندية الإمارة الباسمة، هي: نادي الشارقة الرياضي ونادي البطائح الثقافي الرياضي ونادي الثقة للمعاقين ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الثقافي الرياضي ونادي خورفكان الثقافي الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي اتحاد كلباء الرياضي ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي الشارقة للثقافة والفتيات بالشارقة، ونادي خورفكان للمعاقين ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة للفروسية والسباق ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

من جانبه، تقدّم رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المكرمة الجديدة والسخية بتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات للموسم الرياضي «2019-2020» بما يمثل ترجمة لاهتمام سموه المتعاظم بأبنائه الرياضيين ودعمه اللامحدود لأندية الإمارة الباسمة، وحرصه على تقدير المتميزين من الأندية واللاعبين.

وقال هلال في بيان صحافي: «يمثل اهتمام سموه بالرياضة والرياضيين دافعاً وتحدياً لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارة الباسمة، بما يقابل هذه الرعاية التي تحظى بها الأندية في الإمارة الباسمة وتوفير المتطلبات كافة من مرافق رياضية مميزة وبنى تحتية على أعلى مستوى والاهتمام بالكوادر البشرية سواء من إداريين أو مدربين أو لاعبين، بما قاد إلى خلق سمعة مميزة قادت الرياضة في الإمارة الباسمة لمكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة».



مجلس الشارقة الرياضي أكد أن المكرمة تمثل ترجمة لاهتمام سموه بأبنائه الرياضيين.

المكافأة تخصص لـ17 نادياً من أندية الإمارة الباسمة.

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