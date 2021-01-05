مهرجان محمد بن زايد يدشن سباقات القدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق - دبي

ينطلق اليوم موسم سباقات القدرة في الدولة بإقامة سباق تأهيلي لمسافة 40 كيلومتراً في قرية بوذيب بأبوظبي، بينما يشهد الموسم منافسات قوية في كل من مدينة دبي الدولية للقدرة وقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، إذ يبلغ مجموع السباقات التي أعلن عنها اتحاد الفروسية 56 سباقاً في الميادين الثلاثة.

وسيفتتح كأس إكسبو للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً موسم السباقات في سيح السلم بدبي، الجمعة المقبل، بينما يقام السباق الرئيس السبت، إذ تستأثر مدينة دبي الدولية للقدرة بأكبر عدد من السباقات، باستضافتها 23 سباقاً وبطولة، بينما تشهد قرية بوذيب العالمية للقدرة إقامة 22 سباقاً وبطولة، أما قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة ستنظم 11 سباقاً وبطولة.

وأبرز ما تضمّنه البرنامج مهرجان محمد بن زايد للقدرة، الذي سينطلق في 14 الجاري في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بسباق السيدات لمسافة 100 كم كبداية للسباقات القوية، بينما يتضمن اليوم الثاني من المهرجان سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، ويختتم بكأس مهرجان محمد بن زايد آل نهيان لمسافة 120 كم.

في المقابل، يقام سباق كأس رئيس الدولة لمسافة 160 كم في 13 فبراير المقبل في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بينما ينطلق مهرجان ولي عهد دبي في 24 فبراير بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر سباق السيدات لمسافة 119 كم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، بينما يتضمن اليوم الثالث للمهرجان سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كم، ويختتم بسباق كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم.

من جهة أخرى، سيقام مهرجان محمد بن راشد للقدرة في 23 مارس المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر سباق السيدات لمسافة 119 كم، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، فيما يتضمن اليوم الثالث سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 119 كم، ويختتم بكأس مهرجان محمد بن راشد لمسافة 160 كم.

أما ختام موسم سباقات القدرة سيكون بإقامة سباق «كأس المدربين» لمسافة 119 كم، والذي سيقام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في 3 أبريل المقبل.

العضب: جاهزون وفقاً لأعلى معايير السلامة

قال مدير عام نادي دبي للفروسية، محمد العضب، إن مدينة دبي الدولية للقدرة جاهزة لاستقبال سباقات الموسم الجديد وفقاً لأعلى معايير السلامة، لافتاً إلى أن المدينة أكملت استعداداتها لاستضافة السباق الافتتاحي الذي سيقام الجمعة المقبل، بإقامة كأس إكسبو للإسطبلات الخاصة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل في الموسم الجديد على تقديم سباقات أكثر تميزاً وباحترافية في كل الجوانب الفنية والتنظيمية واللوجستية، وبأعلى المعايير التقنية العالمية، التي تتوافق مع البروتوكول الصحي الصادر من الجهات المسؤولة لمكافحة جائحة كورونا، والالتزام بكل الإجراءات الخاصة به، وذلك حرصاً على سلامة الجميع».

العامري: روزنامة استثنائية في الوثبة

قال مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، مسلم العامري، إن الموسم الحالي لسباقات القدرة في الوثبة سيشهد روزنامة استثنائية مقارنة بالمواسم الماضية بسبب ضيق الوقت.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «روزنامة الموسم الجديد جاءت استثنائية لضيق الوقت، لكن ذلك لم يمنع إقامة العديد من السباقات المهمة التي تتيح الفرصة لجميع الفئات بأن تقدم إبداعها في المضمار بتحديات ستكون مليئة بالقوة والإثارة، والبحث عن التتويج بالألقاب الغالية خصوصاً في كأس رئيس الدولة، ومهرجان محمد بن زايد، وهي السباقات الكبرى التي تجذب النخبة، وتدفع خلالها الإسطبلات بأفضل الخيول وخيرة الفرسان».

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