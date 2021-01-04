عقوبات انضباطية على الوحدة والعين والشارقة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اليوم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لأندية الوحدة والعين والشارقة لعدم إدخالهم لإصابات اللاعبين على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة FA-Net خلال المدة المحددة.

وقررت اللجنة وبإجماع الآراء فرض غرامة مالية على نادي الرمس مبلغ وقدره أربعة الاف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة ، وإيقاف لاعب نادي الذيد مازن بن جمعة أربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ثمانية الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة.

كما قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لمدير فريق نادي العربي يوسف حاتم وتغريمه مبلغ وقدره أربعة الاف درهم للتلفظ على حكم المباراة، وذلك خلال مباريات مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري الشباب.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، والأعضاء: حسن الشيباني، عبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً.

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