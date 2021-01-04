المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مدرب

رد لاعب دولي على سؤال حول رأيه في مدرب الفريق الذي تمت إقالته في الموسم الحالي، قائلاً: «من المنطقي تقييم المدرب عندما يكون هو صاحب القرار، وليس من يتلقى التعليمات من المسؤولين».

وعد

وعد رئيس شركة كرة القدم مدرب الفريق بالاستجابة لكل مطالبه، المتعلقة بالتوصيات المقدمة منه بخصوص التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

طلب

تلقى مدرب مواطن معروف طلباً من نادٍ محترف بمتابعة أداء وإمكانات الفريق، لاحتمال تقديم عرض رسمي له لتدريبه في المستقبل القريب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news