«الشارقة البحري» يوافق على تنظيم مسابقة جديدة لصيد الأسماك في كلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، اجتماعه الأخير في عام 2020، برئاسة خالد المدفع، وحضور جميع الأعضاء، وخلاله تم اعتماد ومناقشة نشاط النادي، خلال الفترة المقبلة، مع تقييم كامل لعمل ونشاط النادي، خلال الفترة الماضية، وما تخللها من أنشطة.

وقال بيان صحافي: «طلب المجلس ضرورة تفعيل أنشطة ممارسة رياضة التجديف الحديث والشراع، مع ضرورة إعداد تقرير فني شامل عن تفعيل مثل هذه الرياضات، وتوسيع قاعدة ممارسيها، كما ناقش المجلس خطة فعاليات اللجنة الثقافية والمجتمعية التابعة للنادي، ووافق المجلس على تنظيم مسابقة جديدة لصيد الأسماك في مياه مدينة كلباء».

وذكر البيان: «وناقش المجلس كل المستجدات الخاصة بالمشروع، الذي يتم إعداده من قبل النادي، والخاص بوضع لوائح وقوانين تنظم كل الرياضات البحرية وطرق ممارساتها في إمارة الشارقة، وتطرق اجتماع المجلس لأنشطة اللجان العاملة في النادي، خلال الفترة الأخيرة، ومنها التقرير الإعلامي، الذي تضمن مراسم الإعلان، وترويج إطلاق فريق الشارقة للغوص، أخيراً، الذي يمثل النادي محلياً ودولياً».

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