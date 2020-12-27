منصور بن محمد: تنظيم مؤتمر دبي يسهم في صناعة مستقبل أفضل لكرة القدم

المصدر: سيد مصطفى- دبي

رحّب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والحدث هو عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وينظمه مجلس دبي الرياضي، مساء اليوم، في فندق أرماني، تحت شعار «كرة القدم في القمة».

وأكّد سموّه في كلمة بمناسبة الحدث العالمي، حرص المجلس على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي، وقال: «تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي يسهم في صناعة مستقبل أفضل لكرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، كونه أصبح منصّة عالمية سنوية تشهد استعراض واقع كرة القدم وآفاق تطورها».

ويقام الحدث هذا العام بحضور العديد من النجوم العالميين والمسؤولين في مجال كرة القدم، على رأسهم: نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال، كرستيانو رونالدو، وأفضل لاعب في العالم 2020، نجم بايرن ميونيخ وقائد منتخب بولندا، روبرت ليفاندوفيسكي، والحارس الأسطوري السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكر كاسياس، بجانب نخبة من صنّاع القرار الدولي، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني أنفانتينو. ويقام بالتزامن مع المؤتمر حفل جوائز «دبي غلوب سوكر».

وقال سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي: «بفضل رؤية وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أكدت دولة الإمارات للعالم أن الحياة مستمرة في وطننا، وأن بلدنا مفتوحة أمام الجميع، ويوجد في مدننا حالياً مئات الآلاف من الضيوف الذين قدموا من مختلف دول العالم للاحتفال هنا بإجازة لا تنسى، والاستمتاع بأجمل المناطق، من بينها برج خليفة، الذي نقيم مؤتمرنا السنوي هذا العام بجواره».

وأضاف: «جاء قرارنا بتنظيم المؤتمر بالحضور المباشر لكبار نجوم الكرة العالمية وتوزيع الجوائز، وفق الإجراءات الاحترازية التي نضعها ونطبقها بدقة، وأسهمت في عودة الأنشطة في مختلف مجالات الحياة بانسيابية»، وأكّد أن «الدولة كانت وستبقى في جميع الظروف ملتقى العالم، بفضل نهج قيادتها الرشيدة وطيبة شعبها والتسامح والتعايش التي تربط بين جميع مكونات المجتمع، وأيضاً التطور والتفرد في المنشآت السياحية والرياضية والخدمية، وجميع قطاعات الحياة».

وقال سموّه: «نحن نسير على نهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤكد أننا يجب ألا ننتظر المستقبل بل نصنعه».

ومن المقرر أن تبدأ وقائع المؤتمر الساعة 6:15 مساءً بكلمة رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، وستكون بعنوان «كرة القدم في القمة»، ويقدم خلالها رسالة إلى العالم حول دور الكرة كرسالة سلام وتسامح وتلاقي بين الشعوب، وفي إسعاد مشجعيها حول العالم وإسهامها في حركة التنمية في جميع الدول.

وتعقبها جلسة تجمع ثلاثة من أهم نجوم كرة القدم العالمية في منصّة واحدة وهم: كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس، بعنوان «مع القمة»، وسيشاهدها مئات الملايين من متابعي المؤتمر عبر شاشات التلفزيون المحلية والعربية والعالمية.

وعقبها تبدأ وقائع حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر»، بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة لتكريم الرياضيين الفائزين بجوائز فئات اللاعبين والأندية لاختيار الأفضل في عام 2020 والأفضل خلال قرن من بداية 2001 حتى 2020، وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والبروتوكول الخاص بالمناسبة.

وسيكون المؤتمر هو الحدث الأول من بداية جائحة «كورونا»، الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها.

توزع جوائز «دبي غلوب سوكر»، اليوم، لاختيار الأفضل في 2020 من اللاعبين والمدربين والأندية.

«مجلس دبي» اتخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لإقامة الحدث العالمي.

الطاير: أول مؤتمر وحفل جوائز في العالم يقام بالحضور المباشر

شدّد نائب رئيس مجلس دبي، مطر الطاير، على أن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفّر كل سُبل النجاح للحدث الأول من نوعه، كونه أول مؤتمر وحفل جوائز في العالم يقام بطريقة الحضور المباشر منذ بدء جائحة «كورونا».

وتابع في تصريح صحافي: «كثير من الأحداث التي تم تنظيمها حول العالم جرت عن بُعد، لكننا بتوجيهات سموّ رئيس المجلس، ننظم الحدث في قلب دبي، وبحضور نجوم العالم بفضل نهج وحكمة قيادتنا الرشيدة ودعمها، وثقتها الكبيرة بأبناء الوطن، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل حدث، التي أثبتت نجاحها ونالت إعجاب الجميع».

أجندة المؤتمر اليوم

- كلمة رئيس «فيفا» الساعة 6:15 مساءً عن «كرة القدم في القمة».

- جلسة «مع القمة» تجمع النجوم الثلاثة: رونالدو وليفاندوفسكي وإيكر كاسياس.

شعارات النسخ السابقة

2006: الاحتراف في كرة القدم

2007: الاحتراف الرياضي

2008: صناعة الاحتراف الرياضي

2009: تحديات الاحتراف

2010: شركات كرة القدم

2011: شركات كرة القدم بين

الواقع والمستقبل

2012: قيم الاحتراف بين الفكر

والتطبيق

2013: كرة القدم والتمكين

للمستقبل

2014: نحو كرة قدم ذكية

2015: تحديات وإنجازات

2016: حوكمة كرة القدم

2017: الاستثمار الحديث في كرة

القدم

2018: كرة القدم والاقتصاد

2019: مسرّعات مستقبل كرة

القدم

2020: كرة القدم في القمة

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