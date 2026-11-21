وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤسسةَ دبي للمستقبل بتنظيم الدورة القادمة من "أسبوع دبي للمستقبل" خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2027.

وقال سموّه في تدوينة على منصة "إكس": "وجهنا اليوم مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم الدورة القادمة من "أسبوع دبي للمستقبل" على مدار 5 أيام من 17 إلى 21 نوفمبر 2027.... ووجهنا بأن يركز الأسبوع أكثر على إشراك المجتمع بكافة شرائحه في منظومة تصميم وتنفيذ المستقبل بعد أن شهد الأسبوع في دورته الأولى حوارات مستقبلية مهمة ركزت على مستقبل الإنسان وإنسان المستقبل واستقطبت أكثر من 25 ألف زائر ومشارك على مدار 4 أيام ... دبي ستبقى مدينة المستقبل ووجهته الأولى".