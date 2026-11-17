تنطلق غداً فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وتنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وتتضمن أجندة «أسبوع دبي للمستقبل» برنامجاً حافلاً يتضمن نحو 70 جلسة حوارية، و30 ورشة عمل، وخمس جوائز، وأربع دورات معرفية مكثفة، إلى جانب العديد من التحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض والتجارب المستقبلية.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير منظومتها المتكاملة لتصميم وتنفيذ المستقبل عبر تحويل النقاشات والنظريات المستقبلية إلى تجارب عملية ومخرجات مؤثرة، وشراكات وسياسات، وفرص مستقبلية، ومبادرات نوعية تركز على الإنسان وجودة حياته.

وقال: «العالم بحاجة لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكات والحوارات العالمية حول مستقبل الإنسان ونريد أن نشارك مع الجميع رؤية دبي والإمارات للمستقبل التي ترتكز على الحوار والتجربة والابتكار وصناعة السياسات والاستثمار والتعليم والشراكات، وصناعة منظومة متكاملة لتسريع الانتقال من التفكير في المستقبل إلى تصميمه وتنفيذه». وأضاف: «يمثل أسبوع دبي للمستقبل ثمرة الجهود التي تقودها دبي لبناء منظومة عالمية تستشرف المستقبل، وتدعم الابتكار، وتنمي المواهب، وتطور السياسات، وتعزز الجاهزية للمستقبل، كما يشكل محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دبي في قيادة التوجهات العالمية لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً وتأثيراً في مسيرة تطور وازدهار المجتمعات».

وتنعقد أكثر من 70 جلسة حوارية ونقاشية خلال أسبوع دبي للمستقبل في قاعة المحاضرات في متحف المستقبل، وضمن ملتقى «ستارز» والعديد من المنتديات المتخصصة والمنصات الحوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات، وذلك بمشاركة قادة عالميين، وصناع قرار، وعلماء، ومبتكرين، ومفكرين من مختلف أنحاء العالم. كما سيتم تنظيم نحو 30 ورشة عمل بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وخمس جوائز متنوعة منها جوائز دبي لاستشراف المستقبل، وجوائز «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، وجائزة التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي. وستنظم أكاديمية دبي للمستقبل أربع دورات معرفية مكثفة في مختلف المجالات المستقبلية.

وتركز فعاليات الأسبوع الذي سينعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» على خمسة مسارات رئيسة تشمل: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.

وتتوزع فعاليات الأسبوع على ثماني منصات رئيسة تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.

منصة الحوار

وتعيد «منصة الحوار» تعريف تجربة المؤتمرات الكبرى، عبر تقديم صيغ جديدة للحوار والتفاعل تتجاوز الجلسات التقليدية، وتشمل النقاشات المباشرة والمحاكاة الحية والحوارات المفتوحة، وغيرها من التجارب التفاعلية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الحضور، ومنحهم مساحة أوسع للمشاركة وتبادل الرؤى وتحويلهم من مستمعين إلى شركاء فاعلين في استشراف المستقبل وصناعة أفكاره.

وتنعقد جلسات «منصة الحوار» في قاعة محاضرات متحف المستقبل على مدار أربعة أيام بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية وشخصيات ملهمة ومتخصصة وقادة عالميين وصناع قرار وعلماء ومبتكرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم للحديث عن مستقبل الإنسان وأهم التحولات الحالية والمستقبلية.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسات منصة «تيد» العالمية (TED) التي تستضيف شخصيات ملهمة في مجالات متنوعة تهم مستقبل الأفراد والمجتمعات.

وستضم منصة التجارب والابتكارات في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» التي تُقام سنوياً بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبإشراف سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ويضم المعرض 100 مشروع طلابي متميّز تم اختيارها من بين آلاف المشاركات، بهدف معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية.

وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الخمسة الرئيسة لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي.

«ستارز»

وتنعقد فعاليات ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز»، على مدار أربعة أيام، ويتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية، و10 أعمال فنية تكنولوجية، و30 عرضاً بحثياً تفاعلياً تتيح للمشاركين استكشاف التقنيات الناشئة والتأمل في آثارها على حياة الإنسان.

وستجمع منصة مستقبل دبي 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسة في إمارة دبي للمساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، عبر حوارات مغلقة تحاكي بيئات العمل. ويتوزع المشاركون على 5 قطاعات حيوية في دبي بمشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة الطبية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مخطط عمراني ومهندس معماري.

وتشهد قائمة فعاليات الأسبوع الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل فعالية تحدي «مذاق المستقبل» بالتعاون مع مجموعة كيري العالمية. وتقام مسابقة «قصص المستقبل» ضمن فعاليات منصة «ركن الكتاب»، حيث تتناول الأعمال المشاركة مجموعة من القضايا المستقبلية ضمن أربعة مجالات رئيسة هي «مستقبل الطبيعة»، و«تمكين الأجيال»، و«تحسين الصحة»، و«تحولات الإنسان».

محمد القرقاوي:

• نريد أن نشارك مع الجميع رؤية دبي والإمارات للمستقبل، التي ترتكز على الحوار والتجربة والابتكار.