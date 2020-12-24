«الشارقة الرياضي» يناقش أعمال اللجان ويستعرض خطط العمل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري الخامس، أول من أمس، في بيت الحكمة برئاسة عيسى هلال، وبحضور الأعضاء، حيث ناقش الأعمال المختلفة للجان الدائمة بجانب التقارير التي تم تقديمها.

وقال بيان صحافي: «استعرض رئيس لجنة الألعاب الفردية، عبدالملك جاني، خطط اللجنة وأبرز التحديات الخاصة بها، واستعرض رئيس لجنة الدراسات والبحوث، عبدالله بن مليح، منهجية اللجنة وآلية عملها، من خلال رصد الظواهر الرياضية، كما قدم رئيس لجنة الألعاب الجماعية، عبداللطيف الفردان، تفصيلاً للزيارات المختلفة للأندية، ومن ضمنها زيارة نادي دبا الحصن، وتناولت رئيس لجنة اكتشاف النشء، فاطمة محمد، الخطط التي ستقوم بها اللجنة خلال المرحلة المقبلة، كما تطرق رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي، عادل الحمادي، إلى السياسة الإعلامية للأندية».

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