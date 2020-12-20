ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى الفوز بكأس تشرشل للبولو

المصدر: دبي - وام

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات أيه إم» إلى الفوز بكأس ونستون تشرشل 2020 للبولو، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على فريق «ذئاب دبي»، بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، إذ بلغت الإثارة ذروتها في الدقيقتين الأخيرتين، من عمر المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً متميزاً، وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

أقيمت المباراة من أربعة أشواط، وشهدت تقدماً لافتاً لفريق «الإمارات أيه إم»، حيث أنهى الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة مقابل نصف نقطة «هانديكاب»، وفي الشوط الثاني نجح كل فريق في إحراز هدف واحد.

وفي الشوط الثالث، رفع فريق «الإمارات أيه إم» رصيده إلى ستة أهداف مقابل هدفين ونصف لفريق الذئاب، وشهد الشوط الرابع انتفاضة مفاجئة لفريق الذئاب، ليشن هجمات متتالية على فريق الإمارات، ويحرز أربعة أهداف متتالية، ليتقدم لأول مرة بستة أهداف ونصف هدف، فيما توقف رصيد فريق الإمارات عند ستة أهداف، لكن حدثت مفاجأة في اللحظات الأخيرة، حينما خطف بنيامين بانيلو نجم فريق «الإمارات أيه إم» هدف الترجيح والفوز، لينال فريقه كأس السير ونستون تشرشل 2020 للبولو.

وعقب المباراة، قام رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي (إيفزا) الراعي الرسمي للبطولة، مارتن بديرسين، بتتويج فريق «الإمارات أيه إم»، وفريق الذئاب، وفريق الحبتور، وفريق أنكورا بنجاش، ونال جائزة أفضل لاعب بنيامين بانيلو لاعب «فريق الإمارات أيه إم».

وفي المباراة التي سبقت المباراة النهائية وجمعت فريقي الحبتور و«أنكورا بنجاش»، حقق الحبتور فوزاً مستحقاً وكبيراً على منافسه، بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف هدف.

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