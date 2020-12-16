فوز «الحبتور» و«الذئاب» في كأس تشرشل للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق فريق الحبتور للبولو فوزاً كبيراً على منافسه فريق مهرة بتسعة أهداف مقابل ثلاثة، في بطولة كأس البريطاني ونستون تشرشل، التي تختتم بعد غدٍ على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

كما حقق فريق الذئاب، بقيادة حبتور الحبتور، الفوز على «جرين غريتس» بنصف نقطة.وتشهد البطولة اليوم مباراتين، الأولى تجمع بين فريق الإمارات إيه إم، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة علياء آل مكتوم، وفريق مهرة، وفي المباراة الثانية يواجه فريق الذئاب نظيره فريق انكورا بنجاش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news